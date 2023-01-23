『NIKE aero loft down jacket Y2K teck【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 19時 49分に出品され04月17日 19時 49分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただき誠に有難う御座います。

ナイキのエアロロフトダウンジャケットです。

定価40000円以上とNIKEの中でも価格、機能性、デザイン性を追求したハイエンドラインの一着です。

近年のゴープコアやノームコア、テック、グランジ等広く活躍できる一着です。



状態

目立つ汚れやダメージのない良好コンディションとなっております。

古着としての出品ですので新品とは違い着用感等はございますのでご理解の程よろしくお願い致します。



質問やコメントお待ちしております。







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jean paul gaultier ゴルチエ

20471120 グランジ kiko

beauty:beast サレン

80’s 70’s 00’s ジャンポール

裏原

sullen tokyo hiyadam goffa x

デザイン 個性的 色落ち パッチワーク

加工 ダメージ かすれ ワッフル ロゴ

編み込み 十字架 ドクロ クロス パール

ブリーチ ミリタリー クラッシュ

マルチジッパー

mulch zipper

design jacket 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

aero

loft

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