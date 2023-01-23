『Jaybird TARAH PROワイヤレススポーツヘッドホン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 42分に出品され03月30日 14時 42分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ジエイバードの人気のワイヤレスヘッドホン

スポーツなどの方には大変人気です。



●新品未開封です。

箱あり、イヤーカバー有、収納袋 説明書有

全て揃ってます。

●メーカー価格 19,690円（税込）



●オーディオ

タイプ：インイヤー スタイル

ノイズアイソレーション（遮音性）：パッシブ

インピーダンス：16Ω

スピーカー感度：103 +/- 2dB @ 1KHz

最大出力：12mW RMS（レベル制限付き）

全高調波歪<5% (1KHz, 1mW)

オーディオ形式：16ビット ステレオ

コーデック：Bluetooth® SBC実装

応答帯域幅：20Hz ～ 20kHz

ドライバー サイズ：6 mm

バッテリー

再生時間：14時間*

充電時間：2時間

素早い充電：5分 = 2時間の再生時間

充電：USB充電ケーブル（Pogoピンコネクタ付き）使用

入力電力：DC 5V 1A

タイプ：リチウムイオン

バッテリー電圧：3.7V

エネルギー電圧（ワット時、バッテリー1つ当たり）：0.28wh

*使用方法、デバイス、使用期間によって異なる場合がある



その他特徴 防汗、防水IPX7 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジェイバード