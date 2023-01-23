『キムタク着用 ナンバーナイン テーラードジャケット 音符柄 シルク 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 04時 36分に出品され03月30日 04時 36分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

Nunber （N）ine

ナンバーナイン



○アイテム

木村拓哉 さん着用 キムタク着用 希少

テーラードジャケット

ジャケット テーラード 総柄

音符柄 裏地派手 シルク



何度か復刻されておりますが、

2009年以降かつstudiousコラボ前のモデル



○カラー ブラック 黒



○サイズ 2（M相当）



平置き

肩幅40cm

身幅46cm

袖丈60cm

総丈68cm



素人の採寸のため、多少の誤差はご了承ください

着画はお断りいたします。



○素材



表地 ウール80% ポリエステル33% 絹7%

裏地 レーヨン100%





○状態

ポケットに糸つれはありますが、あまり目立ちません。（写真9）

若干の使用感はありますが、目立った傷汚れは見受けられません。

まだまだ着用して頂けるお品です。





○配送

匿名発送で簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。たたみシワはご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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複数購入のかたは、おまとめ割りさせて

いただきますのでぜひご覧ください♩



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誠意をもってお取引させて頂きます♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンバーナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ キムタク着用 ナンバーナイン

テーラードジャケット

音符柄

シルク 黒