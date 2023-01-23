『バーバリーロンドン モッズコート ライナー ファー着脱可能【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 08時 46分に出品され04月27日 08時 46分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーロンドンのモッズコートになります。かなり以前にバーバリーのショップにて一目惚れで購入致しました。定価は11万円ぐらいだったと思います。

ライナー、フード、ファーは着脱可能。ライナーはキルティングジャケットとして着ることが出来ます。ジャケットとして着たことはないので、とても綺麗です。何通りにも着られます。ジャケットの脇にベルト通しが付いているので、ベルトが付いていたのかもしれませんが、今はありません。コート単体で着たとき袖丈がかなり長かったので購入時にお直ししてあります。

サイズ 38（Мサイズ相当）

コート

肩幅42cm

身幅54cm

袖丈56cm

着丈93cm

ライナー（キルティングジャケット）

肩幅39cm

身幅48cm

袖丈57cm

着丈63cm

リアルファー たぬき

カラー...ブラック



#バーバリーロンドン

#モッズコート

#リアルファー

#ライナー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーロンドン モッズコート ライナー ファー着脱可能