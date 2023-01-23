『【美品】ノースフェイス ライトダウンジャケット 軽量 ネイビー メンズ L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 54分に出品され03月29日 21時 54分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

商品詳細は以下の通りです。



【商品情報】

軽量のダウンジャケットです！目立つような汚れ、ダメージなく良い状態です！アウトドアや普段着など様々な場面で活躍出来ます！



・サイズ ：メンズL

身長目安170〜180cm

・カラー ：ネイビー

・その他 ：YKKジップ使用



【状態】

・目立つような汚れ、ダメージなし。



【サイズ情報】

・着丈：62cm

・身幅：53cm

・肩幅：45cm

・袖丈：61cm



【その他】

・中古品については一点物ですので、ご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

・寸法については素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

・商品の状態については、古着ですので細かい部分には限りがあります。あくまで個人出品であり、見落としている可能性もありますので、完璧や新品同様を求める方はお控えください。



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24365 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ノースフェイス ライトダウンジャケット 軽量 ネイビー メンズ L