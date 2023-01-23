『MacBook Pro（13-inch, 2017）256GB メモリ8GB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 08時 29分に出品され04月03日 08時 29分に終了予定です。即決価格は17,996円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···Macbook Pro



サイズ···13インチ



CPU···Intel Core i5



メモリ···8GB



2018年3月に購入したものです。



動作は問題ありません。



ディスプレイの縁のゴムが劣化しています。



付属品:電源コード、ケーブル、箱 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル