『超美品！ オークリー OAKLEY LATCH プリズム偏光【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 51分に出品され03月22日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オークリー OAKLEY LATCH （A）

PRIZM BLACK POLARIZED 偏光レンズ



0OO9349 5321 934928



試着のみ。メガネの田中で新品購入したワンオーナー品。

とても大切に使用し、目立った傷等もとくにございません。

購入時の箱や袋まで全て揃っています。

気持ちよくお使いいただけると思います。

とてもカッコ良いです。



人気モデル名···Latch



フレームカラー···ブラック



レンズカラー···ブラック



レンズカラー···グレー



レンズカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 超美品！

オークリー

OAKLEY

LATCH

プリズム偏光