『AVALON DESIGN U5 SILVER (美品)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 15時 36分に出品され03月24日 15時 36分に終了予定です。即決価格は26,840円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アバロンu5になります。



こちら目立つ傷等が少なく、綺麗な状態となっております。



ガリや通電不良もございません。



電源ケーブル、専用箱が付属します。





専用箱に入れてクッションシートで包んで発送いまします。









フェンダー

ギブソン

エフェクター

boss

mxr

ギター

ベース

ケンパー

フラクタル

di 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし