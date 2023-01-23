『Hender Scheme senzu bag black【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 11時 58分に出品され05月06日 11時 58分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の３月に購入し2回ほど使用しましたが使用機会があまりなく保管していたので出品します。



使用回数が少ないので目立つ傷など無く美品です。レザーの商品なので元々の皮や生産工程での細かい傷などある可能性があります。



中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Hender

Scheme

senzu

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black