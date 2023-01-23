『G-SHOCK GA-710-1AJF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 22時 17分に出品され04月25日 22時 17分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フォロー割実施中です！

詳しくはプロフをご確認ください☆







■商品説明 : G-SHOCK GA-710-1AJF





■付属品 : 箱、説明書





■状態 : 試着程度の使用感になります。











状態は10中9あたりになります。













普段古着などを着られたり履かれるかたであればご使用いただけるとおもいますが、あくまで古着ですのでUSED品にご理解ある方宜しくお願い致します。





■発送はらくらくメルカリ便にて

2~3日ほどで発送させて頂きます。









#s252

#g-shock

#gshock

#ジーショック

#casio

#カシオ

#腕時計 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ G-SHOCK

GA-710-1AJF