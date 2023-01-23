『セイコー スピードタイマー 6139-6000【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 08分に出品され03月16日 19時 08分に終了予定です。即決価格は24,840円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 時計店で見て頂くと、大きな狂いなく動いています。

リューズ操作でのカレンダー切り替えが固く動かないこともあります。

経年劣化も感じますし、風防に傷はあります。

クロノ針が黄色の物に変わっています。



50年以上経過している時計です。

過去に気に入らないからと問題ない箇所に難癖つける人物いたので、

ビンテージ時計なら調整やメンテも必要になると理解いただける方のみ

ご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ セイコー

スピードタイマー

6139-6000