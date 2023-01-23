『c159 最新【ブライトリング】22mm 1026P クロコ レザー Dバックル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 08時 30分に出品され03月24日 08時 30分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BREITLING ブライトリング



◆【 即購入OK 】 ◆管理番号



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★トレンド★人気アイテム★希少★即戦力★多数出品中★

【 #md39 】 ←是非ご覧下さい。(´ω`)★



◆商品状態は、写真にてご確認下さい。m(_ _)m







◆【商品説明】



【入手困難】



BREITLINGブライトリング

純正品 正規品



定価 100.100円



【ブラック/黒】

【イエロー/黄色】



【鏡面/ポリッシュ】コンビ

【サテン/ヘアライン】



【ラグ幅 22mm】/【尾錠側20mm】









ラグ幅22mmの時計なら

問題無く使用可能です。



BREITLING ベントレー クロノマット44 ナビタイマー スーパーオーシャン アベンジャー プレミエ アビエーター アヴェンジャー

など。





神経質な方は

購入の方はご遠慮下さい。







【環境により映りの具合などで

多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さい。】



◆若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。

m(_ _)m



◆簡易梱包の発送となります。(＞人＜;)

【保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。】m(_ _)m



◆商品確認しておりますが、

汚れ等の見落としはご容赦下さい。m(_ _)m

特に状態に敏感な方のご購入をお控え下さい。



◆商品のデザイン

状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります。



◆しっかりとリユースをご理解した上でご購入をお願いします。



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◆購入先

ブライトリングジャパン ブティック



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋/古物市場 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブライトリング

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ c159

最新【ブライトリング】22mm

1026P

クロコ

レザー

Dバックル