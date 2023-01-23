『foufou グレンチェックラウンドカラーワンピース【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 00時 59分に出品され04月16日 00時 59分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 foufou

グレンチェックラウンドカラーワンピース

タグ表記1

Mサイズ



肩幅 約36cm

袖丈 約54cm

バスト 約98cm

ウエスト 約74cm

着丈 約120cm



レディースの秋服・冬服のワンピースです。



こちらで新品をお譲りいただきました。

室内で試着のみです。



サイズが合わなかったので出品します。



グレンチェックが可愛い、クラシカルなすてきなワンピースです。



即購入可です。



ご希望価格がございましたら、検討させていただきます。

コメントにご希望価格をご記載ください。



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#冬服 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ foufou

グレンチェックラウンドカラーワンピース