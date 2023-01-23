『ヤングアンドオルセンYOUNG&OLSEN トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 05時 17分に出品され03月27日 05時 17分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年に購入し、約半年ほど仕事用として使用しておりました。

写真６枚目のように一円玉サイズほどのシミがごさいます。その他目立つ汚れはなく全体的に美品かと思います。



- ブランド: green label relaxing 別注

- 色: オリーブ

- 素材: ナイロン、ハンドル部分牛革

- サイズ: 中型

- デザイン: トートバッグ



ご覧いただきありがとうございます。

即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヤングアンドオルセンYOUNG&OLSEN

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