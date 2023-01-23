『ムートンジャケット リアルムートンジャケット セール【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 01時 44分に出品され04月14日 01時 44分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆週末限定セール☆

ムートンジャケット

フード付きムートンジャケット



カラー…ブラック

素材 …羊毛皮(ムートンダブルフェイス)

サイズ…Ｍ記載

肩幅...40cm

身幅...48cm

袖丈...62cm(袖口折り曲げ自由)

着丈...61cm

フードはファスナーで取り外し可能

ダブルジップなので上下開閉自由

袖口は折返し自由



銀座マギーにて購入したお品で

20回程度の着用だったと思います。

フェイクではありませんのでインナーは

ＴシャツのみでOKです。



特筆すべき汚れやダメージ等は見当たりませんが、あくまでも個人保管のユーズド品ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。



#リアルファー

#リアルムートン

#ムートンジャケット

#フード付きムートン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ムートン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ムートンジャケット リアルムートンジャケット セール