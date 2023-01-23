『トレンチコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 06時 36分に出品され03月14日 06時 36分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 風に吹かれた衣服からインスピレーションを得たボリュームのあるシルエットのミリタリー風パーカー。フロントボタン留め。長袖。ウエスト、裾、ネックライン、袖口のドローコードがフリル効果をプラス。ふくらはぎの真ん中までの丈。

ゴムで調節してアレンジできます。

身長が155cmで長めでしたので10cm程裾をあげています。

着丈115cm

数回着用



色: ミリタリーグリーン。ナイロン 74%、コットン 26%。洗濯機洗い可能。輸入品。



ヘンリック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヘンリクビブスコフ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ トレンチコート