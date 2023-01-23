『【希少・特注オーダー商品】 ◆シャム クロコダイル ヒマラヤ トートバッグ◆【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 44分に出品され03月25日 21時 44分に終了予定です。即決価格は100,320円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中よりご覧いただきありがとうございます。



特別オーダー商品にてA4ファイルが収納できる大型のトートバックです。



天然素材のクロコダイル革を使用しデザインが異なり一点物になる為、写真が実際にお届けする商品です。



ワシントン条約（CITES発行）に基づき正規輸入された商品で、本物保証するCITESの写真が10枚目です。



※CITES書類はファームの個人情報を含む為、お渡し出来ませんのでご了承下さい。



【素材】 クロコダイル革(外) 牛革(内)



【サイズ】 長さ：（上側）35.5CM （底側）36.0CM 底面幅: 14.5.CM



高さ：27.0CM(バッグのみ） 41.0ＣＭ（バックハンドル込み）



【カラー】 ヒマラヤ ホワイト



【使用】 トートバッグ



※素人寸法の為、多少の誤差はご了承ください。



※天然素材のクロコダイル革を使用している為、自然界での多少の傷・色落ちなどがある場合も御座います。



ヒマラヤクロコダイルは皮革の中でも特に数量が限られており、最も高価な革だと言われています。



数日中にヤマト運輸（宅急便）にて発送致します。



ご質問等、何か有りましたら入札前にコメント欄よりご連絡をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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レディース

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