『③超薄型軽量DYNABOOK 快適i5/SSDノートパソコンwin11オフィス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 59分に出品され03月17日 02時 59分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 快適i5/SSD超薄型軽量DYNABOOK ノートパソコンwin11オフィス









管理番号 #63p58848



⚡️⚡️薄くて軽くてサクサク高性能

非常に人気のスリムモバイルノート⚡️⚡️



お仕事 ご趣味から動画編集までサクサク快適

大人気のdynabookモバイルノートパソコンです。



当社のプロスタッフがカスタムしましたので新品で購入される時よりも高速で快適に安定動作いたします



パソコンが苦手な方にもスマホのように直感的に

電源ボタンを押すだけですぐにお楽々操作できるように設定してあります。



❤️１台限定商品です早い者勝ち！



他スペックのPCはこちら☟

#最安良品販売一覧





⭐️当商品のスペック

【OS】

Windows11最新版



【CPU】

i5-6300メンテナンス済み



【メモリ】

複数作業もサクサク 8GB



【ディスプレイ】

13.3インチ フル HD液晶



【SSD】



快適サクサク 256ギガ





【サウンド機能】

ステレオサウンドシステム



【Wi-Fi】

無線高速通信



【ブルートゥース】

内蔵





【SDカード】

搭載



【USBポート】

3.0×2



【イヤホン マイク】

対応





【色】

ブラック



【幅x高さx奥行】





約316.0（幅）×227.0（奥行）×13.9～17.9（高さ）

1199グラム



【付属品】

ACアダプター



バッテリーは4時間ほど持ちます



内蔵アプリ



【オフィス】

Microsoft Office 365最新版

Word(ワード)、Excel(エクセル)、PowerPoint(パワーポイント) が利用できます



【ブラウザ】

Google Chrome、Microsoft Edge

高速で使いやすく、安全なウェブブラウザです。



【ウィルス対策】

Windows Difender

最新最強のウィルス対策ソフト





【はがきソフト】

筆グルメ

年賀状 クリスマスカード ポストカードに



【コミュニケーションに】

LINE、ZOOM、SKYPE

ご友人 会議 遠方のご家族とも無料でコミュニケーション



【動画編集に】

DaVinci Resolve

初心者からプロまで満足の高機能



他にも・・・



※状態は商品画像もご覧下さい

※ご購入の前にプロフィールをご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし