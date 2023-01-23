『CCU 24SS ROBERT COACH JACKET レザーコーチジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 19時 52分に出品され03月15日 19時 52分に終了予定です。即決価格は37,720円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CCU(シーシーユー)

2024SS

ROBERT COACH JACKET 牛革



00年代のアウトドアブランドのコーチジャケットをベースにデザインされたレザージャケット。

このジャケットは、その時代のスポー ツジャケットに見られるポケットのディテールも取り入れています。

複数のポケットが配置されており、ベルスタンプウェアのCARJAMより小物や必需品を収 納できます。



サイズ1



数回着用、特に汚れ等ありませんが、着用による擦れや小傷がありますので写真にてご確認ください。

よろしくお願いします。



カラー···ブラック



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CCU

24SS

ROBERT

COACH

JACKET

レザーコーチジャケット