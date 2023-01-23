『美品カナダグースCanada Goose jasper ダウンジャケット 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 41分に出品され03月27日 00時 41分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Canada Gooseは、極寒の環境でも耐えうる高品質なダウンジャケットを提供することで知られています。特にjasperは、厳しい寒さに対応した設計が施されています。



【デザインと機能性】

シンプルでスタイリッシュな黒色のデザインは、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすく、どんなシーンでも活躍します。ファー付きのフードは、寒風から顔を守るだけでなく、見た目にも高級感を与えます。



【快適さと暖かさ】

前面ボタン式で着脱も簡単。前面ポケットもあり、手を温めたり小物を収納したりするのに便利です。寒い季節に最適な一着です。

【サイズ】

XXS



- ブランド: Canada Goose

- モデル名: ジャスパーjasper

- 色: 黒

- フード: ファー付き

- ボタン: 前面ボタン式

- ポケット: 前面ポケットあり



数回の着用で状態も良く、たばこ ペットなしです



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



肩幅···47cm

身幅···50cm

袖丈···61cm

着丈···76cm



モデル···JASPER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XXS以下 ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品カナダグースCanada

Goose

jasper

ダウンジャケット

黒