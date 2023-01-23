『新品 別注 SCYE BASICS デニムジャケット 38 M Type1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 00時 23分に出品され03月18日 00時 23分に終了予定です。即決価格は24,827円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム詳細】



以下、Scye公式サイトより

このトラッカージャケットはヴィンテージモデルをベースにしながら、サイベーシックス独自に進化させたモデルです。最も特徴的なのは袖下と脇のサイドパネルが一体となったサイ独自のピヴォットスリーブ。腕の運動量を確保し、可動域の広いジャケットに仕上げられています。生地には赤耳付きのセルヴィッチデニムを使用。ピュアインディゴ 染めのアメリカンデニム色を再現しています。また、旧式のシャトル織機でゆっくりとテンションをかけずに織り上 げ、履きこんでもふっくらした味わいが楽しめる生地となっています。



■ブランド/品名：SCYE BASICS for DISTRICT Denim Trucker Jacket 1st

■状態：未使用新品

■カラー：インディゴの1色展開のみ

■サイズ：M（38）

着丈65㎝、肩幅49.5㎝、身幅65㎝、袖丈64㎝

■購入先：ユナイテッドアローズ公式オンライン

7月末の発売時に自身にて購入、既に完売しています。



同じもののSサイズも保有しています。



【出品にあたり】



出荷はヤマト便にて行います。



掲載文、及び画像のコピー、転用は行わないようお願いいたします。

出品のたびに必ずおられますが、発見の際には即通報させていただきます。



他の販売サイトにも出品しております。購入希望の方は一報願います。また、早期販売終了することもありますがご了承下さい。

現物は手元にございます。

細かな見落とし等の可能性もございます。神経質な方のご入札はご遠慮下さい。

迅速丁寧に対応いたします。よろしくお願いいたします。



サイズ...M

デニムカラー...濃紺



サイベーシック

大江洋服店 ウェアハウス ウエアハウス WAREHOUSE LBdenim

XX development 赤耳 ビッグE big E 大戦モデル

リーバイス ヴィンテージ LVC UES ジョーマッコイ トイズマッコイ

リアルマッコイズ フルカウント フェローズ

ドゥニーム pherrows ジェラード

ダルチザン シュガーケーン バズリクソンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: サイベーシックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

別注

完売

SCYE

BASICS

デニムジャケット

38

M

Type1