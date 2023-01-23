『Nike air kukini ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 12分に出品され03月19日 13時 12分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから10回程履きました。状態は悪くないと思います。履き心地よくいろんなシーンで使えると思います。普段27センチを履いてますがこの靴はサイズ1cmアップくらいがちょうどいいです。値下げ交渉応じます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

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