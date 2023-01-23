『スペシャル 90s 三つ星 RRL 短丈 オンブレチェック ヘビネル 開襟シャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 04分に出品され03月07日 18時 04分に終了予定です。即決価格は49,500円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☑︎ condition:

こちらの商品は 【A】ランクです



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど



※神経質な方のご購入はお控え下さい



☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい

着用感 XL 相当程

(173cm67kgが着用した場合の感じ方)



サイズ表記 - 実寸参考



実寸平置き

着丈:約67cm

（首肩付け根から裾下）

身幅:約68cm

（脇下から脇下）

肩幅:約59cm

(肩から肩を直線で計測）

袖丈:約63cm

（肩から袖先）



☑︎ item: ネルシャツ ヘビーネルシャツ

チェックシャツ 開襟シャツ



☑︎ brand: RRL ラルフローレン RALPH LAUREN



☑︎ color: ブラック ネイビー ホワイト

パープル



☑︎ country: シンガポール製



☑︎ material: 綿100%



☑︎ age: 90s 90年代



☑︎ 特徴: オンブレチェック、ヘビネル、三つ星

開襟シャツ、短丈、ボックスシルエット、配色

役満否、国士無双です。



古着 ヴィンテージ ビンテージ vintage

80s 90s old アーカイブ アメカジ シャドー

シャドーチェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ スペシャル 90s

三つ星

RRL

短丈

オンブレチェック ヘビネル 開襟シャツ