『Dehn Oud Al Majed Al Malaki Perfume Oil【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 12時 51分に出品され03月10日 12時 51分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 For personal use and occasions.. We have created Al Majed Al Royal Oud Oil. Be the epitome of embodying the ancient Arabian traditions through this beautiful and amazing scent. Spread the fragrance of the oud wherever you go.. to be the authentic Arabic translation that expresses the Orient in the best way. Go beyond imagination with the origins and rules that only those with special experience know. At Al-Majed Perfumes. We take great care of every detail..and in this perfume..we put all our precision in your hands in this unparalleled bottle. Encourage the use of this fragrance .. and face challenges with confidence and determination. You .. you are not like anyone else .. you are a king in the kingdom of authenticity.



この素晴らしいパフュームオイルはサウジアラビアから輸入されました。このボトルは開封されていますが、使用されていません。



容器の形状···スティック

#agarwood# 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い