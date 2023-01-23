『海外限定 NEWERA 9FIFTY ドジャース ヤンキース スナップバック ②【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 18分に出品され03月20日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】



《商品名》 New Era Dodgers&Yankees 9FIFTY CAP



《ブランド》NEW ERA



《サイズ》9FIFTY(約56.8㎝ー約62.5㎝)



《色》 ネイビー／ロイヤルブルー



《商品の状態》 新品未使用



◎フォロー割(※キャップ単品)

5000円以上→300円OFF

10000円以上→500円OFF

◎コメントいただけましたら特設ページを作成致します。



◎キャップまとめ買い割引

(2点セット1000円OFF)

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＋端数値引き致します。

◎まとめ買い機能から依頼していただけましたらこちらで金額の方を修正致します。



《発送方法&梱包》

らくらくメルカリ便にて24時間以内発送。

《ゆうゆうメルカリ便に変更可》

型崩れ&発送時トラブル防止の為ダンボールでの発送になります。



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