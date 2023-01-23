『NLA/スノーボード ウェア/上下セット/スノボー/黒ブラック/3XLサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 07時 28分に出品され05月06日 07時 28分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 型落ち値下げ!! 購入は早い者勝ち!!



ドメスブランドNLA OUTERWEAR ：のジャケット×パンツの上下セットです。

流行のプルオーバー＋街着スタイルでオシャレに着こなせます!!



メンズ3XL(4L)サイズ ビッグサイズ 大きいサイズ

※商品には3Lと表記されています。Xの記入漏れで間違って表記されていますがこちらは3Lではなく4Lです。同ブランドの2XLより大きいです。



Jacket：黒（black） × Pant：黒 （black）



22-23年モデル 新品 タグ付き セットのみの販売です。



定価44,000円

在庫限りのオンライン限定特価で超お買い得です!!



※コメントなし購入OK！



モデルは身長：1枚目は169㎝がSサイズを着用、2,3枚目は176cmがLサイズを着用。



基本的には通常の洋服と同じサイズをお選びいただければ大丈夫です。ダボ目が好きなど好みのスタイルで合わせてもOKです。



軽量でウェアでは難しいストレッチ素材を採用し超撥水加工!!

高機能ウェア( 必要とされる機能はほぼ全て揃えています ）



〇上下耐水圧20.000mm以上、左右のスリットで簡単に脱着、パウダースカート、ウエストゲーター、ハンドゲーター、ブーツゲーター、リフト券入れ、超撥水加工、ナイター時のオーロラリフレクター



〇ベンチレーション、ファスナーの擦れ軽減、フードコントロール、



〇キーフック、パスケース、サイドポケット



〇フードと裾にドローコード、ウエストベルト 、BOA対応



〇パンツの裾はスリットでジッパーで広げたり調整可



スノボ、スノボー、BURTONバートン、アナログ、VOLCOMボルコム、686、AA HARDWEARなどをお好きな方にもオススメのスキーウェア(ジャンパー/ブルゾン) です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L)