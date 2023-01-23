『Carhartt ブラック サンタフェジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 19時 07分に出品され03月05日 19時 07分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ブラック

単丈で着れるサンタフェジャケットです。

着丈 約60㎝

身幅 約60㎝

肩幅 約50㎝

袖丈 約65㎝

素人採寸のためご了承ください

古着で買ったため少しキズなどがあります。

#carhartt

#カーハート

#サンタフェジャケット

#デトロイトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

ブラック

サンタフェジャケット