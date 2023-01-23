『off-white 19AW/Plaid Fleece Jacket【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 02時 19分に出品され03月25日 02時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明



○状態：A



○カラー：レッド、グレー



○サイズ：xl 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ off-white

19AW/Plaid

Fleece

Jacket