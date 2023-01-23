『未使用級✨ ポーター FORCE フォース 2way ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 02時 59分に出品され04月26日 02時 59分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

●商品名

PORTER 完売品 ポーター FORCE フォース 2way ショルダーバッグ トートバッグ 大容量 Ａ４可 ネイビー



品番 855-07500



サイズ

W:380mm/H:400mm/D:160mm



素材

表：ナイロンオックス（アクリルコーティング）

裏：ナイロンリップストップ（アクリルコーティング・キルティング加工）"



●状態

ほぼ未使用の極美品です。

（写真でご確認ください）



※その他の状態については、写真でご確認ください。



【その他】

●真贋の正規品を取り扱う、ブランドショップで購入いたしました。

●多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。

●素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。

●中古品です。傷や汚れなどの見落としあるかと思いますがご了承いただける方のみご購入ください。

●プロフィールをご一読ください。

また、フォロー割もございますので是非ご活用ください。

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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用級✨完売品

ポーター

FORCE

フォース

2way

ショルダーバッグ