『【LIMONTA】ブラックレーベルクレストブリッジ 高級マウンテンパーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 00時 21分に出品され03月18日 00時 21分に終了予定です。即決価格は14,150円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックレーベルクレストブリッジのイタリアLIMONTA社の高級ナイロンを使用したマウンテンパーカーです。

デザイン、シルエットの素晴らしさはもちろんのこと、ポケットは外側だけでなくマウンテンパーカーでは貴重な内ポケットもあり、収納力も抜群です。



カラーは爽やかな印象を与えるネイビーで春秋問わず着用いただけます。なお、フードは取り外し可能です。

着用回数2回のみの新品級美品、かつ希少価値の高い3Lサイズです。よろしくお願い致します。



カラー:ネイビー

サイズ:3L

肩幅48cm

着丈67cm

身幅116cm



【LIMONTA】

LIMONTA社は、1893年にイタリアのコスタ・マズナーガの地で創業した、ナイロン素材のメーカーです。長い歴史があるLIMONTA社のナイロン素材は撥水性と軽くて強度のある素材開発でその名を世界中に広め、現在ではフェリージやグッチやエルメスなど様々なビッグメゾンがこぞって採用しています。高密度で織り込まれたナイロン素材で、ハリがあり、さらにきめ細かい手触りと美しい発色と光沢が特徴です。



＊複数購入いただく際には同梱前提でお気持ち程度ですがお値引考慮しますので、よろしければ他の商品にも目を通して頂けると幸いです。



【注意事項】

・採寸は平置き時の採寸です。

・あくまでも自宅保管ですので、完全な物を求められる方や神経質な方はご遠慮下さい。

・写真の写り方により、実物の色合いと若干異なる場合があります。また採寸等多少の誤差はご了承ください。

・仕事の繁忙時には週末の発送になります。購入いただく前にプロフィール欄をご確認ください。



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素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【LIMONTA】ブラックレーベルクレストブリッジ 高級マウンテンパーカー