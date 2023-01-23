『Stussy ブルゾン Sサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 30分に出品され03月12日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stussy ブルゾン

2年前に購入しましたが使用しなくなった為出品いたします。汚れはなく美品です。

神経質な方はお控えください。



値段交渉 可

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【サイズとフィット感】

サイズはSで、体にフィットするデザイン。軽量で動きやすく、日常使いに最適です。



- ブランド: Stussy

- 色: 黒

- サイズ: S



ご覧いただきありがとうございます。



#Stussy

#ステューシー

#メンズ

#ブルゾン

#アウター



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stussy

ブルゾン

Sサイズ