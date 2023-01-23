『OUTERKNOWN 長袖シャツ ピンク XL Blanket Shirt【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 13時 56分に出品され03月27日 13時 56分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入オッケーです。

OUTERKNOWN(アウターノーン、アウターノウン)の長袖シャツ(Chroma Blanket Shirt)です。

ピンク色です(元から色褪せしたような加工が入ってます)。



サイズはXL/TGです。

肩幅 約48.5

着丈 約77.6 襟高(5.6)を除く

肩から袖 約66.8

両脇間 約62

身幅 約63.3



スリランカ製です。

organic cotton(オーガニックコットン)100%です。

2015年創業、LA発のウェアブランドです。

ロンハーマン



#OUTERKNOWN

#アウターノーン

#アウターノウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アウターノーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OUTERKNOWN

長袖シャツ

ピンク

XL

Blanket

Shirt