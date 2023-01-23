『ミナペルホネン forest wave×tambourine カンパネラバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 11分に出品され03月28日 13時 11分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミナペルホネン forest wave×tambourine campanellabag カンパネラバッグ 新品未使用



■購入店舗:伊勢丹新宿



■状態:新品、未使用

カバーをかけて保管していました。



■カラー:ライトブラウン



■実寸サイズ

横:約34.5cm

縦:約29cm

底:約17.5ｘ16.5cm

持ち手:約30cm

素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



■素材

表生地:綿100％

裏生地:麻100％



■定価:29,700円



限定のお品で、即完売しています。

紐部分にもタンバリンの金具が使用されどこまでも可愛らしく、とても貴重なお品です。

大切にコレクションしておりました。

眺めるだけになっていますのでこちらも出品します。とても出品を悩んでおりますため、急な消去の可能性がございます。



【以下引用】

ふっくらと軽やかなキルティング生地は、手描きタッチの可愛らしいモチーフ柄でブランドならではの世界観を演出。

リバティ社のforest waveの生地にtambourineの刺繍が施され、華やかなルックスに。

開口部は巾着のように絞ることができ、シルエットの変化を楽しめるのも魅力です。内側にオープンポケット付き。レザーのワンハンドルがスタイリッシュなアクセントを利かせます。



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミナペルホネン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミナペルホネン

forest

wave×tambourine

カンパネラバッグ