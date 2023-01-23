『最終値下げ！ フェルナンデス RFA-75 フルアコ 175タイプ Hケース付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 17時 50分に出品され04月10日 17時 50分に終了予定です。即決価格は28,000円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★はじめに★

最終の値下げとなります！ 開始59,800円 → 56,000円

プロフ必読でお願いします。ご納得の方のみ、ご購入をお願いします。

値引きはできませんので値引きや、細かいご質問、商品説明が理解できない方は削除とブロックいたしますのでご了承下さい。



★発送に関して★

送料込み、匿名配送、らくらくメルカリ便を予定しております。

段ボール（リサイクル品）にて梱包して発送いたします。



★商品について★

音楽活動縮小のため、出品いたしました。大切に使用して下さる方に購入していただきたく存じますので、購入のご検討をお願いします。



貴重なフェルナンデス（Burny）製です！

RFA-75 フルアコ 175タイプ 美品！ 取説等、ハードケース付き（鍵付き）



購入後、ほとんど弾いていないで保管していましたので、大きなダメージもなく、美品です！ 画像6の通り、小さい塗装欠けがあります。金属系などにくすみがあります。ハードケースは発送用になりますので、ご了承ください。



変更点は下記になります。

ヘッドロゴ等とトラスロッドです。Gibson製ではありませんので、ご注意ください。



画像は素人撮影のため、光や見えづらいなど実際の色味や表現しづらい部分についてはご了承ください。写真や商品説明に納得したうえでご購入お願いいたしますイメージと違う等はお受け出来ません。完璧を求める方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。



#フェルナンデス #Fernandes #バーニー #Burny #フルアコ

#エレキギター #Gibson #ギブソン #175 #ES175 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり