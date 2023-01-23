『SEV ウエストプロテクター Sサイズ 35,700円【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 05時 17分に出品され03月27日 05時 17分に終了予定です。即決価格は16,310円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

SEVウエストプロテクターは、腰痛を軽減するために設計されたサポートベルトです。日本製で、品質が高く、安心して使用できます。



【サイズ情報】

このプロテクターはサイズS（約63cm〜80cm）に対応しており、他にM、Lサイズも用意されています。自分の体型に合わせたサイズを選ぶことで、最適なサポートを得られます。



【使用方法】

手洗いが可能で、日常的に使用しやすい設計です。腰痛に悩む方や、サポートが必要な方に最適なアイテムです。



- ブランド: SEV

- 商品名: ウエストプロテクター

- サイズ: S

- 価格: 35,700円（税込）

- 対応サイズ: 約63cm〜80cm

- 製造国: 日本製

- 洗濯可: 手洗いOK

私の腰にはサイズが合わなかったので出品します。

神経質な方は御遠慮ください。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>矯正用品・補助ベルト 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セブ