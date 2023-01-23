『10セット 550本 シーバ まぐろ味 かつお味 とろーりメルティ 猫 ちゅーる【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 15時 29分に出品され04月15日 15時 29分に終了予定です。即決価格は10,740円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シーバ (Sheba) メルティ 猫用おやつ とろ~り

成猫用 まぐろ味&かつお味 贅沢5種バラエティ



12g×55本入×10箱=550本セットです。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シーバ