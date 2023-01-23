『Omega x Swatch SpeedmasterMissionto Mars【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 22分に出品され03月27日 17時 22分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとコラボレーション】

この腕時計は、オメガとスウォッチのコラボレーションによる特別なモデルです。両ブランドの技術とデザインが融合し、ユニークなスタイルを提供します。



【デザインと機能】

アイボリーとブラウンの色合いが特徴的で、ステンレススチールとレザーの素材が高級感を演出。スピードマスターのデザインは、時計愛好家にとって魅力的な選択肢です。



【付属品と状態】

オリジナルの箱と取扱説明書が付属しており、コレクターズアイテムとしての価値も高いです。

注意⚠️：電池交換が必要です。



- ブランド: Omega x Swatch

- モデル名: Speedmaster

- 色: アイボリー/ブラウン

- 素材: ステンレススチール/レザー

- 付属品: 箱、取扱説明書

- バンドの長さ: 手首に合わせた状態での長さ

- シリーズ名: Mission to Mars



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ Omega

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Swatch

SpeedmasterMissionto

Mars