『【入手困難】Yves Saint Laurent vintageショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 15時 23分に出品され03月27日 15時 23分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

Yves Saint Laurent Vintage White Flap Crossbody



Yves Saint Laurent

イヴサンローラン

YSL

ショルダーバッグ

vintage

ヴィンテージ

ゴールド金具



サイズ

高さ約17cm

横幅約27cm

マチ約5cm



仕様

内側

ファスナーポケット×1



色

クリーム

ホワイト



素材

革

レザー



状態

ヴィンテージの中ではかなり美品になります。



付属品

バッグ



購入先

全商品、正規店購入もしくは古物商許可証を習得

されているお店での購入になります。

正規品として鑑定済みです。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【入手困難】Yves

Saint

Laurent vintageショルダーバッグ