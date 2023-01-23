『新品未使用 モンベル わんパック ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 28分に出品され03月21日 10時 28分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

オンラインで購入しましたが使用しなかったため出品いたします。



中身の確認のために段ボール箱からだしました。

透明の袋は未開封です。



モンベルから送ってきた箱にいれて発送いたします。



自宅保管のため、ご理解のある方のみよろしくお願いいたします。







教科書や文房具、タブレットなど、学校で使うさまざまなものをオールインワンで収納できる軽量で高機能な通学用バックパックです。背面と底面はしっかりしたパネル入りで自立し、型くずれを防ぎます。レインカバーと反射テープを備えており、快適・安全な通学をサポートします。水濡れに強い素材で、従来の皮革製ランドセルに比べて非常に軽量です。

※完全防水ではありません。



仕様

【素材】840デニール・ナイロン（TPUラミネート）

【総重量】930g

【カラー】ブルーグリーン(BGN)、ブラウン(BN)、ワインレッド(WRD)

【容量】13.5L（幅25×高さ35×奥行き16.5cm）

【背面寸法】33cm

【特長】レインカバー付き / 反射テープ / カラビナフック / 防犯ブザー用Dリング / フレキシブルショルダーベルト / 背面ポケット（14インチまでのノートパソコン・タブレットに対応、厚みにより適合内でも入らない場合があります）

カラー...ブラウン



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ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>その他 商品の状態: 新品、未使用