『90s made in usa stussy モノグラム 長袖シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 32分に出品され03月25日 19時 32分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン

カラーデザイン···ボタンダウン(BD)



アメリカ製なので少し大きめです



傷、汚れはありませんが古着なので多少の擦れ色褪せはあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

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