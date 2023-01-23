『beatsstudio3 wireless【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 11時 05分に出品され03月19日 11時 05分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年頃にauショップにて32000円程で購入しました。



数回使いましたが、AirPodsの方が良かったのでずっとしまっていましたが引越しのタイミングで売ろうと思います。



付属品は写真にあるので全てです。

箱の外枠の白い部分は破損してます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビーツバイドクタードレ