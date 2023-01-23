『carhart カーハート プルオーバー パーカー グレー ロゴマーク XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 02時 30分に出品され04月05日 02時 30分に終了予定です。即決価格は10,803円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⬇️お得情報〜



✴フォロー割✴

0 ～999円 →対象外

1000～1999円→ 100円off

2000～4999円→200円off

5000～9999円→300円off

10000円～ →500円off



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♦️商品紹介



【サイズ】

・XL



【平置き寸法】

・肩幅60

・身幅70

・着丈70

・裾丈65



【状態】

・目立った汚れ無し



〇検品済みですが古着ゆえ細かな見落し等はご容赦をお願いします



【生地】

・タグがない場合は記入致しませんので、

ご理解下さい。実寸をご確認下さい。



♦️注意事項

○確認は人間が行っている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

〇全て1点物となっております

〇多少色が異なる場合がございます。



✴️古着&アパレルフォロー割有りのご紹介



●出品中アイテム

年代物古着 ビンテージ古着 トレンド古着

ライダースジャケット デニムジャケット

レザージャケット ミリタリージャケット

ニット スウェット トレーナー パンツ

ダウンジャケット 80s 90s ヴィンテージ古着

昭和レトロ テーラードジャケット セットアップ

柄シャツ ナイロンジャケット スカジャン

スタジャン トラックジャケットなど



●出品中ブランド

ビンテージ ヴィンテージ ミリタリー

バーバリー イヴサンローラン カルバンクライン

ノースフェイス ポロバイラルフローレン

シャネル ポールスミス フェラガモ

エルメス グッチ フェンディ エトロなど



全て一点物の古着です。売り切れ次第終了となります。

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カラー···グレー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー



肩幅···60cm

身幅···70cm

袖丈···65cm

着丈···70cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ carhart

カーハート プルオーバー パーカー グレー ロゴマーク

XL