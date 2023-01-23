『ミラオーウェンきれい色ゆったりノーカラーノーラペルラムウールコート♪【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 18時 19分に出品され03月04日 18時 19分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おまとめや多少のお値引きにはご対応させて頂きますので

お気軽にコメント頂けますと幸いです^^



ご覧いただきありがとうございます^^



ミラオーウェン Mila Owenの

大人可愛いきれい色ゆったりノーカラーノーラペルラムウールコートです♪



特に目立つようなダメージ等はなくきれいな状態です^^



その他にも多数出品していますのでご覧頂けますと嬉しいです^^

→ #あずまる♡

の商品一覧はこちらです^^



◆サイズ



１



◆平置き採寸 ※多少の誤差はお許しください



肩幅 ６６ｃｍ

脇下身幅 ６６ｃｍ

袖丈 ４１ｃｍ

着丈 １０２ｃｍ くらい



◆素材



表地 羊毛７１％ ナイロン２９％

裏地 ポリエステル８０％ 綿２０％

袖地 ポリエステル１００％



◆色



ピンク



即購入OKです♪



またこちらの見落としなど不備等があった場合には

ご返品にもご対応させて頂きますが評価をされる前に

ご連絡下さい。

評価をされてからのご返品はお受け出来ません。

宜しくお願いします。



基本的に毎日14時までのご購入の方には当日発送させて頂いています。

ただ私用などで出来ない時も御座います

ご了承頂けますと幸いです。宜しくお願い致します^^



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サイズ...M

カラー...ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ミラオーウェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミラオーウェンきれい色ゆったりノーカラーノーラペルラムウールコート♪