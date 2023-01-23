『Panasonic 全自動電気洗濯機 NA-F50B11【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 10時 09分に出品され05月15日 10時 09分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2017年製



●外形寸法 幅562×奥行534×高さ890mm

●質 量 約28kg

●電 源 100V 50/60Hz

●消費電力 355/430W

●洗濯容量 5.0kg

●風乾燥容量 1.5kg

●標準使用水量 114L



【⚠️商品の状態】



やや傷や汚れあり



※あくまでも中古品になりますので、神経質な方はお控え下さい。



【配送・搬入無料✨】



ご指定の住所地までの配送、設置場所までの搬入を無料にて行います❕

⚠️ご購入前に搬入経路の計測、階段・段差等の確認をお願いいたします。



基本的に配達員1名でお届けに伺います。

⚠️階段など搬入が難しい箇所は、お手伝いが必要となります。

(お手伝い不可 こちらに搬入全てお任せいただく場合＋6000円頂いております。)



【無料配送地域✨】



・東京23区(他地域無料で配達可能な場合あるため一度コメントでご相談ください)



・神奈川(一部有料な地域あるため一度コメントでご相談ください)



・置き配可能です



【有料配送地域✨】

その他地域送料お客様負担になるためコメントでご相談ください。



【セット割引✨】



出品中の商品と同時購入でセット割引を適用させていただきます❕

割引額はセット内容により異なりますので、ご希望商品を記載の上ご相談ください❕





【お引き取り♻️】

ご使用中の家具・家電は別途費用にて当日お引き取り可能です❕

コメント・取引メッセージよりお気軽にご相談ください❕



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