『Panasonic 全自動電気洗濯機 NA-F50B11【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 10時 09分に出品され05月15日 10時 09分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|パナソニック
53❤️ 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 12kg 乾燥 7kg 大容量 中古 設置無料
¥ 50600
アクア洗濯機5kg 立体循環ジェット水流自動お掃除機能付き風乾燥機能付き
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パナソニック ドラム式洗濯乾燥機 NA-VH300L 7㎏
¥ 13650
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¥ 20976
落札価格9620円
761 入札履歴
終了
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