『MILGRAM ミルグラム ワイヤレス イヤホン TE-Q3-MLG【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 43分に出品され03月14日 16時 43分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミルグラム×AVIOT コラボワイヤレスイヤホン MILGRAM TE-Q3-MLG



あまり使用しないので欲しい方にお譲り致します。

内容は画像の通りです。

あまり傷や汚れもなく綺麗な状態です。



値下げ❌(価格は手数料・送料込)

即購入⭕



MILGRAM、ミルグラム、AVIOT、ワイヤレスイヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アヴィオット