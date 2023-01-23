『ARCTERYX アークテリクス マンティス 26 リュック バックパック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 08時 32分に出品され03月07日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【サイズ】：26L新型

高さ45.cm 幅24cm マチ15cm

【素材】：ポリエステル100％

【付属品】：タグ、透明保存袋



※多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※綺麗な状態ですが、自宅保管ですので、気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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