『❇️TheRowザロウ24秋冬新作ウールジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 32分に出品され03月08日 03時 32分に終了予定です。即決価格は40,888円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー



柄・デザイン···無地



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●ご購入前、必ず【在庫確認】をご協力よろしくお願いします



●色: ブラック、ネイビー



■サイズ



XS: バスト120肩幅46着丈83



S: バスト124肩幅47着丈84



■モデル写真はイメージ参考です。身長、体重などの個人差があるため、ご自身のヌード寸法をご確認した上、掲載されている商品サイズをご参考頂ければと思います。又、素人採寸なので、若干数センチの誤差が生じる場合がございますが、何卒ご容赦下さいませ。



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■光の具合により、また購入様のパソコンの環境により、実際の商品と多少異なって見える場合がありますが、あらかじめご了承下さい。



■購入後、迅速にお取引させて頂きます。よろしくお願いします。



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#ザロウ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ザロウ

カテゴリ ファッション

レディース

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