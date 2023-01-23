『かずき様専用SONY LinkBuds WF-L900-HM未開封【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 23時 20分に出品され03月25日 23時 20分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質と快適な装着感】

SONYのLinkBudsは、優れた音質と快適なフィット感を提供します。軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくいです。



【多機能対応】

iPhoneやiPod、Alexa、Google Assistantに対応しており、さまざまなデバイスでの使用が可能です。音声アシスタント機能を活用して、ハンズフリーでの操作が簡単です。



【便利な充電ポート】

USB Type-C充電ポートを搭載しており、充電が迅速で便利です。最新の充電規格に対応しているため、充電時間を短縮できます。



- ブランド: SONY

- モデル名: LinkBuds

- 型番: WF-L900-HM

- 対応機器: iPhone, iPod, Alexa, Google Assistant

- 充電ポート: USB TypC 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用