『エルベ シャプリエ コーデュラスクエア トートバッグ コーデュラナイロン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 11分に出品され03月13日 08時 11分に終了予定です。即決価格は19,890円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1ヶ月ほど使用しまして、底の角に若干スレが見受けられます。穴にはなっておりません。



他汚れ等見受けられず状態は良い方です。



あくまでもused品ということをご理解の上ご検討ください。



パリの路面店にて購入致しました。こちらのデザインは現在取り扱いがないようで廃盤品かもしれません。



大きめのサイズ感で、1.2泊の旅行でも使っていただけるサイズです。



ビジネスバッグとしても使えるデザインです。



内ポケット1つあり



サイズ:56×34×18.5cm



ショルダーの長さ:約45cm



カラー:ブラック×ブラウン



※配送の際は折りたたんで梱包いたします。



ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。



他にも色々と出品しておりますのでよろしければご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エルベ

シャプリエ

コーデュラスクエア

トートバッグ

コーデュラナイロン