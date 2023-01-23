『Darkglass Microtubes Infinity【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 19時 53分に出品され03月15日 19時 53分に終了予定です。即決価格は31,500円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 音出し程度で使用感はほぼありません。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 未使用に近い