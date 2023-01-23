『Darkglass Microtubes Infinity【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 19時 53分に出品され03月15日 19時 53分に終了予定です。即決価格は31,500円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|未使用に近い
BOSS BC-1X Bass Comp
¥ 13000
Bass Synthesizer 【BOSS】
¥ 10893
BASS DRIVER DI V2 30th Anniversary Model
¥ 23460
SUMO TRON SUMO STOMP
¥ 17600
※専用※ JVシリアル フェンダージャパンヴィンテージ プレシジョンベース
¥ 69000
【美品】Squier TOMOMI JAZZ BASS SKY BLUE
¥ 26520
Grass Roots エレキベース フォレストタイプ ホワイト
¥ 9620
Fender JB62 3TS 超美品HC付
¥ 49000
【美品】Squier by Fender JAZZ BASS ナチュラル
¥ 20890
FLEABASS/フリーベース model 32 黒
¥ 25935
Tronographic Rusty Box ベース プリアンプ
¥ 15000
【kato様専用】ベースアンプMarkbass CASA《特注アンプカバー付》
¥ 68850
1021* Tech21 Q Strip ベース用イコライザー
¥ 14080
エレキベースLEGEND LJB-Z
¥ 10530
音出しOK ジャンク扱い GrassRoots G-UT-46MS ミラーガード
¥ 10920
Epiphone Nikki Sixx bass Motley Crue
¥ 39000
グレコ GRECO PB700N マーキュリーベース 70年代製
¥ 21758
【製産完了品】YAMAHA MB-40 MotionB ナチュラル ★出音OK
¥ 10400
落札価格31500円
40 入札履歴
終了
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